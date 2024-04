Efringen-Kirchen: Erster Stolperstein für einen ermordeten Behinderten

Christian Rabe spielte vergangenen November bei der Stolpersteinverlegung eine Melodie von David Zehavi. Foto: Daniel Hengst

Hintergrund: Verlegt werden die Stolpersteine im öffentlichen Raum. Im Gehweg oder im Bereich des Bordsteins in der Straße. „Das ist Eigentum der Gemeinde“, meint sie. Dennoch muss von den Grundstückseigentümern eine Unterschrift beigebracht werden, die heute an dem Ort wohnen, an welchem die Opfer letztmals freiwillig lebten. Es sei eine zusätzliche Bürde, welche der Gemeinderat der Gruppe auferlegt habe. „Nach der Kommunalwahl am 9. Juni können wir beim neu gewählten Gemeinderat nochmals einen Vorstoß probieren“, findet Willfried Bussohn.

Es können elf Steine werden

Bei sechs Personen, die zu den Familien Braunschweig und Moses zählen, hatte der Arbeitskreis keinen Erfolg – es gibt keine Unterschrift vom Anwohner. Drei wurden in Auschwitz ermordet, zwei starben in Theresienstadt und lediglich einem gelang es, in die USA zu emigrieren.

Es gibt allerdings mehrere „gute Nachrichten“. Die besagte Unterschrift liegt für die Friedrich-Rottra-Straße 48 vor. Dort lebten einst die Familien Olesheimer und Braunschweig. Für Henriette Olesheimer, Rebekka Braunschweig, Leopold Braunschweig, Johanna Marque und Margot Braunschweig können Steine angefertigt werden. „Die genauen Daten werden wir jetzt einer weiteren Überprüfung unterziehen“, erklärt die Sprecherin, die diese Daten daher noch nicht veröffentlicht haben möchte.