Neue Ideen

„Es reicht. Jetzt sollen jüngere Leute, die eine andere Sicht der Dinge haben, ran und das Dorf mit neuen Ideen voranbringen“, sagt der 64-Jährige auf Nachfrage unserer Zeitung und bestätigt damit seinen Rückzug.

Großes Engagement

Helmut Grässlin hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten in vielfältigen Funktionen stark in seinem Heimatdorf eingebracht. 26 Jahre war er aktiver Feuerwehrmann, 18 Jahre gehörte er dem Kirchengemeinderat an, und von 1998 bis 2012 stand er als Vorsitzender an der Spitze des Gesangvereins, dem ältesten Chor in Baden.