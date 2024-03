Finanzdebatte in Zell: „In zwei Jahren könnte Ebbe sein“

Den Punkt „Haushaltsverfügung des Landratsamts“ wollte Christoph Freuschle zu einer grundsätzlichen Aussprache über den Haushalt nutzen. Hauptamtsleiter Peter Lepkojis empfahl diesen Punkt mit dem neuen Gemeinderat durchzugehen. Freuschle ließ sich so leicht nicht bremsen: „Wenn die Finanzen so fortlaufen, ist in zwei Jahren Ebbe.“ Lepkojis erinnerte daran, dass es eine vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung gebe. CDU-Chef Kiefer beharrte aber darauf, dass seine Fraktion einen Fünfjahresplan haben möchte. Formal muss dazu ein neuer Antrag vorgelegt werden, erklärte die Verwaltung. Aber Palme lenkte ein: „Wir machen Vorschläge, was wir erfüllen können.“

Claudia Dolzer erinnerte, dass beschlossen worden sei, den Neubau des Bahnhofsplatzes zu verschieben. Kiefer heftig: „Es war ein mehrheitlicher, kein einvernehmlicher Beschluss.“ Dolzer schloss den Punkt: Zell leiste sich einen neuen Kindergarten und das Freibad. Das sei kein Luxus. Die Verwaltung informierte, dass die Ausschreibung für den Kindergarten wiederholt werden müsse, da das einzige Angebot unvollständig gewesen sei.