Zeller Haushalt: Bürgermeister will Desaster verhindern

Große Projekte

Deutliche Worte fand Bürgermeister Palme in seiner Haushaltsrede. Aufgrund der schwierigen Finanzlage der Stadt sei die Liste der Projekte nicht ganz so groß, trotzdem stehe vieles auf der To-do-Liste. Er zählte die Kindergarten-Erweiterung in der Bahnhofstraße 9 auf, die 2024 in ihre Hauptphase kommt. „Die Kosten von 3,9 Millionen Euro müssen dringend eingehalten werden. Diskussionen über Kostensteigerungen darf es keine geben“, betonte Palme.