Zeller Haushalt: Gemeinderäte erklären die Finanzen zur „Chefsache“

Forderung an Verwaltung: CDU stellt Antrag auf 5-Jahres-Finanzplan

„Schon in den Haushaltsreden der vergangenen beiden Jahre, hat die CDU-Fraktion darauf hingewiesen, dass die Stadt Zell über ihren Verhältnissen lebt“, so Matthias Kiefer. „Mehr Einnahmen zu weniger Ausgaben – so sollte die korrekte Gleichung heißen.“ Die Fraktion wolle der ernsten Lage begegnen. „Das Thema städtische Finanzen und deren Entwicklung bereiten uns Sorge und müssen zur Chefsache erklärt werden“, machte er deutlich: „Den in der Finanzausschusssitzung an die Gemeinderäte gerichteten Appell: ’So können Sie nicht weiter machen’ ist aus unserer Sicht falsch. So kann die Verwaltung nicht weitermachen!“ Finanzielle Potenziale und deren Fördermöglichkeiten, sowie Einsparpotenziale zu erkennen, seien Aufgaben der Stadtverwaltung und nicht des Gemeinderats. Wegen der hohen Belastung des Fachbereichs Finanzen sei es sinnvoll, die IT-Aufgaben auszulagern, um die gewonnene Zeit intensiv für die Fördermittelsuche zu nutzen. Die CDU-Fraktion stellte deshalb den Antrag an die Verwaltung, eine 5-Jahres-Finanz-Planung aufzustellen. In dieser soll aufgezeigt werden, wie sich die Einnahmen und Ausgaben der Stadt Zell in der nächsten Zeit entwickeln werden. Ebenso soll diese Lösungswege aufzeigen, wie der Haushalt in der Zukunft aufgestellt sein muss, um im Ergebnishaushalt ausreichend Überschüsse zu erwirtschaften.