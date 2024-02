Kindergarten in Hasel: Der Waldkindergarten sorgt für Diskussionen

Eine Bürgerin schlug eine Kooperation mit Kindergärten in Schopfheim und Wehr vor. Eltern, die ihre Kinder in einen Waldkindergarten schicken wollen, könnten dies in Hasel tun und Hasler Eltern, die ihre Kinder nicht im Waldkindergarten unterbringen wollen, könnten dafür ihre Kinder in einen Kindergarten in den anderen Orten schicken.

Weitere Alternativen vorgeschlagen

Sowohl einige Gemeinderäte als auch ein Teil der Anwesenden schlug vor, anstelle der Sense Ability Academy nach anderen Trägern für einen zweiten Kindergarten in Hasel zu suchen. Eine Bürgerin erkundigte sich, ob es andere Varianten anstelle dem Umbau des Untergeschosses gebe. In der Novembersitzung sei von vier bis sechs Varianten die Rede gewesen. Diese seien nicht weiter verfolgt worden, sagte Littwin. „Das Untergeschoss umzubauen ist zeitlich am schnellsten zu verfolgen“, erläuterte er. Ein Anbau an das bestehende Gebäude würde 300 000 oder 400 000 Euro kosten – „ob die Gemeinde sich das leisten kann?“

Den Anbau von „mobilen Räumen“ – einem Container – schlug ein Bürger vor. Auch fragte er, ob nicht ein Umbau des Dachgeschosses möglich sei. Dies verneinte die Kindergartenleiterin. Das Dachgeschoss sei erst umgebaut worden – für den Pfarrer und als Teamraum. Alles müsste geändert werden, denn es gebe keine Toilette, keinen zweiten Fluchtweg und keine Treppe, die die Kinder nutzen könnten.