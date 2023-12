Lörrach: Den Opfern des Nationalsozialismus ein Gesicht geben

Hermann Lützelschwab Foto: Doris Lützelschwab

Erinnerung an Chanukka

Die beiden Redner grüßten auch in Richtung der Israelitischen Gemeinde Lörrach und wünschten zum bevorstehenden Chanukka-Fest alles Gute. Das achttägige Chanukka- oder Lichterfest hat am Donnerstagabend, 7. Dezember, begonnen und endet am Abend des 15. Dezember. Erinnert wird mit dem Fest an drei wichtige Ereignisse in der Geschichte des jüdischen Volkes, nämlich die Befreiung aus hellenistischer Herrschaft, die zweite Weihe des Tempels in Jerusalem und ein Lichtwunder, das acht Tage dauerte.

Eingelassen wurden die Stolpersteine vor dem Haus in der Grabenstraße 15. Dort wohnten in den 1930er-Jahren die Eheleute Johanna und Moritz Weil, die zunächst in der Grabenstraße, später in der Basler Straße das Textilgeschäft „Abraham Weil“ betrieben. Gemeinsam sind die beiden im Jahr 1942 im Konzentrationslager Auschwitz von den Nazis ermordet worden.

In der Haagener Straße, die bis 1946 den Namen Wilhelmstraße trug, wurde vor dem Haus mit der Nummer zwölf ein Stolperstein zum Gedenken an Hermann Lützelschwab verlegt. Lützelschwab wurde im Jahr 1933 als Mitglied der Kommunistischen Partei verhaftet und erlitt in mehreren KZs schwere körperliche und seelische Schäden, um deren Wiedergutmachung er lange kämpfen musste. Er starb im Jahr 1975 in Lörrach.

Vor dem Haus in der Gretherstraße 4 erinnert ein Stolperstein an die Eheleute Rosa und Julius Riffel, die als Angehörige der Zeugen Jehovas von den Nazis verhaftet wurden und mehrere Gefängnisse und KZs durchlaufen mussten. Nach dem Krieg lebten sie wieder in Lörrach, wo Julius Riffel im Jahr 1977, seine Frau Rosa vier Jahre später verstarb.

Die Stolpersteine gehen auf den in Berlin lebenden Künstler Gunter Demnig zurück.