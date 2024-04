Lörrach: Gegenwind für die geplante Unterkunft

Debatte wird politisch

Er übt Kritik am Auftreten des Lörracher Apothekers Birger Bär. Bär, der unter anderem durch seine Kritik an der FFP2-Maskenpflicht und anderen Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie in die Öffentlichkeit getreten ist, habe versucht, die Diskussion an sich zu reißen. Dies sei aber verhindert worden. Der Stadtrat Jörg Müller wiederum empfand dies anders: Bär sei „bestimmt kein Leiser“, aber andere seien ebenfalls nicht leise gewesen.

Mit der Initiative „Bürger für Lörrach“ tritt Bär auch bei der Kommunalwahl im Juni an und will damit laut eigener Aussage eine „neue politische Kraft“ schaffen. Er habe an den Treffen „recht spontan“ teilgenommen“, sagt Bär im Gespräch mit unserer Zeitung. Er habe es nicht glauben können, wie hier von Stadt und Landratsamt vorgegangen werde – Bär kritisiert namentlich Landrätin Marion Dammann und Oberbürgermeister Jörg Lutz und bezeichnet die Kommunikation als „Riesenschweinerei“. Er beobachte, dass die Anwohner Angst hätten, und spricht von einer „Allianz zwischen Lokalpolitikern und der Presse“. Zuerst würden Fakten geschaffen, danach der Köder ausgelegt, den es zu schlucken gelte.

Auf Nachfrage versichert Bär, aus dieser Angelegenheit kein politisches Kapital für die Kommunalwahl schlagen zu wollen. Er wolle sich nicht „als Local Hero generieren“, sagt er. Zu den Leitthemen der „Bürger für Lörrach“ bei der anstehenden Kommunalwahl gehören die Themenfelder Wohnraum und Verkehr. Mit einer Entwicklung wie jetzt in Stetten habe er nicht kalkuliert. Er kämpfe gegen „diese überfallartige Entwicklung an“ und sei schockiert von der „Gefühlskälte aus dem Rathaus“.