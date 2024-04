Lörracher Flüchtlingsunterkunft: Neue Unterkunft für Flüchtlinge an neuem Standort in Stetten

Die vorgesehene Fläche befindet sich im Süden der Stadt an der Konrad-Adenauer-Straße, konkret am Bolzplatz. Auf dem Areal soll eine temporäre Gemeinschaftsunterkunft in modularer Bauweise für rund 150 geflüchtete Menschen entstehen. Die in der Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises untergebrachten Personen werden nach einem bestimmten Schlüssel auf die Aufnahmequote der Stadt angerechnet, heißt es in der Mitteilung. Die konkreten Planungen werden seitens des Landratsamts nach der Zustimmung der politischen Gremien beginnen.