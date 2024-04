Lörrach: Kritik am Energie-Gütesiegel

In der Juli-Sitzung des Klimabeirats lasse sich sagen, was die für eine erneute Zertifizierung erforderlichen Aufgaben die Stadt künftig kosten werden. Bisher habe die Verwaltung aber noch nie bei mehr als 10 000 Euro an Zusatzkosten gelegen, zumal viele der vom EEA geforderten Klimaschutzmaßnahmen ohnehin umgesetzt werden müssten.

Den Personalaufwand bezifferte Staub-Abt so, dass sie eine Personalstelle für gegeben halte – zumindest in den Jahren, in denen ein Zwischen-Audit ansteht. Das nächste Audit-Ergebnis wird im Oktober dieses Jahres erwartet. Dieser Arbeitsprozess müsse zu Ende geführt werden, danach könne man über einen Ausstieg nachdenken, sagte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic.

Was die Fürsprecher sagen

Sabine Löbbe (Löbbe Consulting Hochschule Reutlingen) brach eine Lanze für den EEA. Dass die Stadt Lörrach seit mehr als 20 Jahren bei der Zertifizierung dabei sei, das sah Löbbe als einen „Wert“ an. Dieser lange Zeitraum setze eine hohe Messlatte für alle Alternativen.