Lörracher Klimaschutz: 78 Maßnahmen sollen für ein besseres Klima Wirkung entfalten – Gold greifbar

Bewertung der Verwaltung

Den höchsten Prozentsatz erhielt die Stadt Lörrach laut eigener Darstellung im Bereich interne Organisation mit 90 Prozent. In ihrer organisatorischen Struktur sei die Stadt für die Umsetzung von Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen „sehr gut aufgestellt“. Gleiches gelte für die Bereiche Mobilität mit 88 Prozent und Kommunikation/Kooperation mit 84 Prozent. „Bei der Entwicklungsplanung/Raumordnung liegt Lörrach mit 72 Prozent nur knapp unter der 75 Prozent-Grenze, was ebenfalls ein guter Wert ist“, heißt es. „Größeres Verbesserungspotenzial“ bestehe noch in den Bereichen Versorgung/Entsorgung mit 67 Prozent und Kommunale Gebäude und Anlagen mit 63 Prozent. „In den beiden Bereichen sind beispielsweise Verbesserungen möglich durch einen stärkeren Ausbau der Wärmenetze mit erneuerbaren Energien und eine verstärkte energetische Sanierung der kommunalen Gebäude.“ Hier verweist die Verwaltung aber direkt auf die laufende Sanierung der Fridolinschule und die vorgesehene Sanierung der Tumringer Schule.

Das sagt die Politik

Positiv bewertete Thomas Hengelage (Grüne) den EEA, der sich vor einigen Jahren auch gewandelt habe. Von den 78 Maßnahmen, die in der Lörracher Liste enthalten sind, sieht er die Wärmeplanung als besonders wichtig an. „Wir drehen an Schrauben, wo viel zu holen ist.“ Daher seie eine rasche sukzessive Umsetzung des Maßnahmenkatalogs wichtig.