Lörrach: Tumult um den Weihnachtscircus

Lörrach Einen Kopfstoß vor dem Zirkus versetzt Tierrechtsaktivisten haben Anzeige gegen den Direktor des Weihnachtscircus erstattet.

Als sich in der Folge mehrere Zirkusleute eingemischt hätten, sei es zu einem Tumult gekommen. Manuel Frank betont: „Wir sind kein Schlägertrupp, dafür sind wir einfach auch schon zu lange in Lörrach.“ Die Proteste der Tierrechtsaktivisten hätten seit der Saison 2022/23 zugenommen und seien in diesem Jahr nochmals aggressiver. So seien die Zirkusleute ebenso wie Besucher in dieser Saison erstmals als „Tierquäler“ und „Tiermörder“ beschimpft worden. Die Zirkusfamilie hat rechtliche Schritte eingeleitet. „Wir sind in erster Linie auch Menschen und nicht gewillt, uns alles gefallen zu lassen“, sagt Sandra Frank. Viele Besucher hätten ihnen spontan positive Rückmeldungen gegeben und ihnen auch im Nachgang zu den Vorfällen noch angerufen und sich hilfsbereit gezeigt.