Lörrach – Weiler OB-Kandidatin: „Interessenkonflikt“: Diana Hartwig wird nicht CDU-Vorsitzende

Erst vor weniger als zwei Wochen war die 28-jährige Diana Hartwig als designierte Vorsitzende vorgestellt worden. Hintergrund ist, dass die bisherige Vorsitzende Krämer von Ulrich Lusche den Fraktionsvorsitz übernehmen soll.

Überraschende Kandidatur

Die designierte Vorsitzende kündigte nun, am Dienstag, ihre Kandidatur als OB-Kandidatin in Weil am Rhein an, was in politischen Kreisen für Überraschung sorgte – bei Christdemokraten nicht gut ankam. Denn mit der heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Diana Stöcker hat die CDU bereits die aussichtsreichste Kandidatin für die Nachfolge von OB Wolfgang Dietz (CDU) ins Rennen geschickt. Hartwig ist voraussichtlich die sechste Kandidatin, könnte damit eine gewisse Anzahl von Stöcker-Stimmen auf sich vereinigen, womit die Chancen auf eine Wahl der Bundestagsabgeordneten zur Oberbürgermeisterin im ersten Wahlgang ein Stück weit gemindert würde.