Der historische Viehmarktbrunnen in Lörrach vor knapp 100 Jahren Foto: Friedrich Gutermann /Sammlung Dreiländermuseum

Viehmarkt statt Engelplatz

Anregen möchte der Verein in diesem Zusammenhang auch eine erneute und fundiertere Diskussion darüber, ob die unhistorische Bezeichnung Engelplatz nach der Umgestaltung überhaupt weiter Sinn ergibt, weil das Gasthaus dort diesen Namen nicht mehr trägt und die historische Bedeutung des Viehmarktes so nicht deutlich wird. Da es sich nur um eine Platzbezeichnung und nirgendwo um eine Adresse handelt, wäre dies wie bei der Umbenennung des Rathausplatzes in Egon-Hugenschmidt-Platz für die Anwohner unproblematisch, heißt es in der Stellungnahme. Auch der Namenszusatz der Seniorenresidenz könnte bleiben. Markus Moehring, Vorsitzender des Museumsvereins, weist darauf hin, dass andere Städte mit der Bezeichnung Viehmarkt stolz ihre Geschichte präsentieren. „Ich persönlich glaube, dass die historische Bezeichnung Viehmarktplatz das Geschichtsbewusstsein in Lörrach an dieser Stelle nachhaltig stärken würde.“ Andere Vorstandsmitglieder des Museumsvereins sind laut Mitteilung da zurückhaltender und verweisen zum Beispiel auch auf die Möglichkeit, „ehemaliger Viehmarkt“ als Namenszusatz einzuführen.

Baden im Brunnen?

Völlig einig ist sich der gesamte zehnköpfige Vorstand laut der Stellungnahme, dass Lörrachs Geschichte am heutigen Engelplatz künftig wesentlich klarer erlebbar werden sollte. In diesem Sinne freut sich der Museumsverein auch auf weitere kreative Ideen in diese Richtung – etwa die Möglichkeit, im Viehmarktbrunnen zu baden, den dort eingedolten Bach wieder an die Oberfläche zu holen oder über ein Kunstwerk nachzudenken, das die Geschichte dieses Ortes illustriert.