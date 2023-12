Lörracher Jahresrückblick: Ein Sommer mit tiefen Einblicken auf Burg Rötteln – Die trinationale archäologische Grabung

Ein heftiges Unwetter in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli führte allerdings zu Schäden an der Burg, Personen waren aber nicht betroffen.

Reichhaltige Ergebnisse

Bei der Forschungsgrabung wurden Teile der aus dem 12. Jahrhundert stammenden ältesten Ringmauer aus Kalkstein des obersten Burgteils freigelegt. Damals bestand der große Bergfried, der die Oberburg prägt, noch nicht. Im Bereich der vermuteten Burgkapelle am nördlichen Ende des Burghofes gab es im 13. und 14. Jahrhundert einen Backofen, eine Küche und eine Metzgerei, ab dem 15. Jahrhundert dann einen Saal für die Burgmannschaft. Für die tatsächliche Position der Kapelle bestehen inzwischen neue Überlegungen, die aber noch durch weitere Bauforschungen abgesichert werden müssen.

Auch der Zugang in die frühe Burg verlief ganz anders als heute. Er führte um die Burg herum zu einem Tor auf der Ostseite, wo noch Reste eines Torturms vorhanden sind. Im 13. Jahrhundert entstand eine ausgedehnte Unterburg, deshalb wurde der Zugang in die jetzige Oberburg auf ihre Südseite verlegt. Durchgreifende Baumaßnahmen und mächtige Auffüllungen veränderten besonders im 15. Jahrhundert die Oberburg. Sehr zahlreich war das Fundmaterial mit einigen Waffenteilen, Münzen, Keramik und Ofenkacheln.

Die Pressetermine und Führungen an zwei Tagen der offenen Grabung stießen auf gute Resonanz. Gleich am Grabungsende folgte am 22. Juli die Tagung der ehrenamtlich Beauftragten der Denkmalpflege des gesamten Regierungsbezirks im Dreiländermuseum mit Einblicken in die neuen Erkenntnisse.

Ausblick

Die zahlreichen Funde wurden inzwischen durch die Ehrenamtlichen in Freiburg gewaschen, beschriftet und erfasst; ein Teil befindet sich bereits in der Restaurierung in Esslingen und Freiburg. Die Knochenfunde werden osteologisch untersucht und sollen außerdem Gegenstand einer Masterarbeit werden. Eine bauhistorische Erfassung der Oberburg durch die freiberufliche Bauforscherin Dr. Katharina Herrmann ist seit dem Hochsommer 2023 in Arbeit. Weitere Flächen sollen geophysikalisch untersucht werden, um so einen zerstörungsfreien Blick in den Untergrund zu gewinnen. Mehrere Vorberichte zu den ersten Ergebnissen sind in Arbeit. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für eine Wanderausstellung des Gesamtprojektes, die im Frühjahr 2025 zunächst in der Pfalz und dann im Elsass gezeigt werden wird. Die wichtigsten Rötteler Funde werden danach ihren endgültigen Platz im Burgmuseum Rötteln finden.