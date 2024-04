Lörracher Klimaschutz: Weitere Minderung der Klimabelastung erfordert mehr Kraftanstrengungen

Was ist das Ziel?

Das Ziel der Stadt Lörrach ist die Klimaneutralität im Jahr 2050. Vom Gemeinderat wurde damit in der Vergangenheit eine Reduzierung der CO2-Emissionen um etwa 83 Prozent gegenüber dem Basisjahr 1990 beschlossen, was einer jährlichen Reduzierung um 3,5 Prozent entspricht. Die Treibhausgase konnten bereits um 57 Prozent reduziert werden. Also konnte schon mehr als die Hälfte der erforderlichen Reduktionen erreicht werden, weiß Staub-Abt. Doch je länger der Prozess dauere, je größer werden die Anstrengungen, die Klimabelastungen zu reduzieren. „Wir sind aber auf einem guten Weg.“ Gleichzeitig stelle sich die Frage, wie viel für eigentlich notwendige Maßnehmen investiert werden kann, Stichwort: leere Stadtkasse.

Was soll getan werden?

Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic kündigte an, die Bemühungen für den Klimaschutz konsequent weiterzuentwickeln. Hierzu verwiese sie unter anderem auf die kommunale Wärmeplanung, „um auch zukünftig eine wirksame Reduzierung zu erreichen“. Unter anderem ist geplant, das Projekt „Energiewandel im Quartier“ mit Fokus auf die Gebäudesanierung und den Ausbau von Wärmenetzen auf weitere Stadtgebiete zu übertragen. Neuhöfer-Avdic: „Dies ist eine herausfordernde Aufgabe für die Zukunft unserer Stadt, aufgrund der finanziellen als auch personellen Ressourcen, intern wie extern. Aber auch die Bürgerschaft wird sich in den nächsten Jahren vermehrt auf Baustellen zugunsten der Energiewende einstellen müssen.“