Maulburg: Positive Bilanz des Nachtumzugs

Maulburger Nachtumzug Nächtlicher Nabel der Narrenwelt Der Maulburger Nachtumzug lockt bei seiner 31. Auflage mehrere tausend Besucher an.

In den vergangenen Jahren hatte es auch schon Kritik am Nachtumzug gegeben, die auch schon im Gemeinderat thematisiert worden war. Die Organisatoren hatten darauf unter anderem mit einer veränderten Streckenführung und einer Reduzierung der Zahl an Umzugswagen reagiert.