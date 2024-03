Weil am Rhein – Architektur: Neuer Studiengang auf Vitra-Campus startet durch – „Die leben hier“

Der Blick in die große Halle Foto: Marco Fraune

Auf Erdgeschoss-Ebene kann bis nachts kreativ gewirkt werden – was auch schon erfolgt ist. „Die Studenten arbeiten gemeinsam an ihren Projekten“, schildert der Gründungsprofessor. Vielfältige Möglichkeiten gebe es dabei, auch ein großer TV-Bildschirm für die digitale Vermittlung von Inhalten durch die Lehrbeauftragten darf nicht fehlen.

Im ersten Geschoss, das wie eine Galerie in den riesigen Raum hineinragt befinden sich wiederum die Lehrräume. Aber auch eine Holz- und Papierwerkstatt mit Schleifgeräten, Kreissäge, Bohrmaschinen und Absauganlagen dürfen nicht fehlen. 3-D-Drucker werden zudem noch aufgestellt. Die Leitung der Werkstatt hat der Lörracher Architekt Christoph Geisel.

„Vom Erfolg überrannt“

Zum 1. Oktober kommen dann weitere 60 Studenten hinzu. Die Hälfte davon beginnt mit dem Praxis-Teil in Betrieben, die andere Hälfte auf dem Vitra Campus in der Halle, erklärt Hovenbitzer den weiteren Zeitplan. „Wir werden vom Erfolg überrannt“, verweist er zugleich auf deutlich mehr Nachfrage als an Plätzen angeboten werden kann – 60 duale Partner-Betriebe seien dann mit dabei. „Auf so eine Resonanz waren wir gar nicht eingestellt.“ Zwei Professuren, ein Werkstattleiter sowie ein Sekretariat werden den Betrieb stemmen. Hinzu kommen noch etwa auch Lehrbeauftragte.

Im oberen Bereich gibt es Unterrichtsräume Foto: Marco Fraune

Es bleibe das zentrale Ziel, hohe Qualität in der Lehre zu bieten. Hovenbitzer unterstreicht dabei: „Wir wollen den regionalen Nachwuchs fördern.“ Dieser kommt zu 70 Prozent aus freien Architekturbüros sowie jeweils zu 15 Prozent aus Verwaltungen und aus der freien Wirtschaft. Aktuell sind die Studenten zwischen 18 und 28 Jahre alt, die sich auf dem Vitra Campus von der unmittelbaren Architektur-Qualität inspirieren und motivieren lassen. Hovenbitzer: „Die Studienbedingungen suchen weltweit ihres gleichen.“

Master als weiteres Ziel

Abgedeckt werden in der Lehre die Bereiche Gestaltung, konstruktiver Holzbau, Digitalisierung sowie Umwelt und Nachhaltigkeit. In letzteren fällt dann auch das Recycling und das Bauen im Bestand – zentrale Säulen für die Zukunft. Apropos Zukunft: Schon jetzt bezeichnet Hovenbitzer den Studiengang als „Leuchtturm“, der das klassische System ergänze. Für die Zukunft soll als Ziel nicht nur der Bachelor of Arts zum Schluss stehen, sondern in dreieinhalb Jahren auch der Abschluss mit dem Master möglich sein.