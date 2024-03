Weil am Rhein: Nach Forstarbeiten: „Wir bedauern dieses Versäumnis“

Fehler gemacht

Allerdings seien in der operativen Maßnahmenumsetzung auch Fehler unterlaufen. So wurde es bei der Vielzahl der Einzelmaßnahmen und der gegebenen Dringlichkeit im Vorlauf versäumt, die erforderlichen Abstimmungen mit dem Naturschutz vorzunehmen, wird in der Mitteilung eingeräumt. „Wir bedauern dieses Versäumnis. Dieses ist besonders ärgerlich, da eine enge und gute naturschutzfachliche und -rechtliche Begleitung forstlicher Bewirtschaftungsmaßnahmen Standard ist“, betonte Kauffmann. Man ist derzeit in enger Abstimmung zwischen Forst- und Naturschutzverwaltung, um dieses formal zu heilen und die fachlichen Hinweise des Naturschutzes abzuarbeiten.

Künftige Baumarten

Allerdings bestehe jetzt die Chance, in dem Bereich einen Waldbestand auszuformen, der stabiler, klimaresilienter, naturnäher und ästhetischer als der bisherige ist. Denn: Der Klimawandel mache sich in den heimischen Wäldern bemerkbar. So manche Wälder haben in ihrer derzeitigen Zusammensetzung keine Zukunft. Und so sollen statt der labilen Esche Eichen gepflanzt werden. Auch die nicht heimische Baumart Robinie soll weiter zurückgedrängt und durch ökologisch wertvollere Baumarten wie Elsbeeren, Speierlingen, Feldahorne und Wildkirschen ersetzt werden. Auch soll der in manchen Bereichen eingeschleppte Bambus aus Naturschutzgründen zurückgedrängt werden. „Die entsprechenden Planungen werden aktuell final mit der Naturschutzverwaltung abgestimmt und die Pflanzungen sollen noch in diesem Frühjahr erfolgen“, erläutert Kauffmann. Die Bevölkerung soll auch vor Ort mit Infotafeln über das Vorgehen informiert werden.