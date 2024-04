Weil am Rhein: Vom Fehlalarm bis zum Dachstuhlbrand

Der Dachstuhl eines Hauses an der Geffelbachstraße war am Montagabend in Brand geraten, der Alarm bei der Feuerwehr ging um 21.35 Uhr ein. „Der Vorteil war, dass ein Fahrzeug der Abteilung Ötlingen gerade in Weil war und direkt die Einsatzstelle anfahren konnte“, erläutert Feuerwehrsprecher Markus Utke im Gespräch mit unserer Zeitung. So sei nach neun Minuten bereits ein kompletter Löschzug mit 22 Kräften vor Ort gewesen. „Das ist sehr gut.“