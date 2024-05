Konkret würde die Baugenossenschaft gerne eine Baulücke an der Raiffeisenstraße in Höhe der Untereckstraße schließen. Hier befinden sich bisher zwischen den beiden Häuserblocks noch Garagen. Doch angesichts der dann fälligen 20 Euro Mietpreis wird vorerst Abstand davon genommen. „Es gibt ansonsten nichts in Planung, was uns auch leid tut“, erklärt Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Schneucker, der auf faire Mieten setzt.

Grenze des Machbaren

Jahrzehntelange Mieter zahlen teilweise noch vier Euro pro Quadratmeter, beim neuesten Objekt am S-Bahn-Halt Burghof sind es zwölf Euro. Im Schnitt fallen für Baugenossenschafts-Mieter 7,40 Euro an. „Die Miete ist sehr sozial“, unterstrich Schneucker im Gespräch. Für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum hätten sich die Rahmenbedingungen laut Seiter aber deutlich verschlechtert. In den vergangenen beiden Jahren seien die Kosten für den Neubau um fast 20 Prozent gestiegen, die Zinsen innerhalb von zwei Jahren um rund drei Prozentpunkte. „Hinzu kommen hohe bürokratische Auflagen.“